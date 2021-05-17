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Уряд звільнив заступника міністра економіки Панаіотіді

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Уряд України звільнив заступницю міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлану Панаіотіді на засіданні в понеділок. Про це вона повідомила у Facebook у понеділок, 17 травня, передає УНН.

Уряд звільнив заступника міністра економіки Панаіотіді

Цитата

“Я написала заяву про звільнення 29 квітня з проханням звільнити мене з 17 травня після закінчення відпустки... Кабмін щойно проголосував”, — написала Панаіотіді.

Довідково

Світлана Панаіотіді працювала на посаді заступниці міністра економіки з 11 вересня 2019 року, а раніше була держуповноваженою Антимонопольного комітету України.

Доповнення

Під час засідання фракції “Слуга народу” 17 травня ніхто не виступав проти кандидатури голови ДПС України Олексія Любченка на посаду міністра економіки. Також Любченка пропонують кандидатом на першого віце-прем’єра.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Додамо, що замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія — главу Укравтодору Олександра Кубракова.

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