Правительство уволило заместителя министра экономики Панаиотиди

Во время заседания фракции “Слуга народа” 17 мая никто не выступал против кандидатуры председателя ГПС Украины Алексея Любченко на должность министра экономики. Также Любченко предлагают кандидатом на первого вице-премьера.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что председатель ГПС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Добавим, что вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики рассматривать главу ГПС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия — глава Укравтодора Александра Кубракова.