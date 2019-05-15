Уряд змінив склад наглядової ради Українського фонду соцінвестицій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження “Про зміну складу наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій”. Відповідне рішення ухвалив уряд на сьогоднішньому засіданні, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Як пояснили в прес-службі Мінсоцполітики, цим рішення уряд ввів заступника міністра освіти і науки Світлану Даниленко та заступника міністра охорони здоров’я Романа Ілика до складу наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій.
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Нагадаємо, також сьогодні на засіданні уряд ухвалив проект закону України про ратифікацію рішення внести зміни і доповнення в додатку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом, який стосується сфери енергетики.