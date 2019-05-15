Правительство изменило состав наблюдательного совета Украинского фонда социнвестиций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Кабинет министров принял распоряжение "Об изменении состава наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций". Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Как пояснили в пресс-службе Минсоцполитики, этим решение правительство ввело заместителя министра образования и науки Светлана Даниленко и заместителя министра здравоохранения Роман Илыка в состав наблюдательного совета Украинского фонда социальных инвестиций.
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Напомним, также сегодня на заседании правительство приняло проект закона Украины о ратификации решение внести изменения и дополнения в приложении к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, который касается сферы энергетики.