Уряд ухвалив рішення про зміни в Угоді про асоціацію з ЄС в сфері енергетики

“Ми з вами зараз ухвалюємо проект закону України про ратифікацію рішення Ради асоціацій між Україною і ЄС про внесення змін і доповнень до 27 додатку до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми таке рішення приймаємо вперше”, — зазначила віце-прем’єр.

За її словами, це рішення передбачає: схвалення проекту рішення урядом України, подання його на ратифікацію до Верховної Ради і ініціювання письмової процедури ухвалення рішення між Україною і Європейським союзом у двотижневий строк після його ратифікації ВРУ.

При цьому вона додала, що цей додаток стосується енергетичного сектору — всіх видів енергетичних ринків в Україні, що дозволить країні вийти на новий рівень взаємин із ЄС у сфері енергетики.

Цей документ передбачає взаємні зобов’язання сторін, а також те, що Україна буде утримуватись від прийняття рішень і тих нормативно-правових актів, які можуть суперечити праву ЄС, а Єврокомісія зобов’язується оцінювати урядові акти.

Нагадаємо, Україна у 2020 році пропонуватиме Європейському Союзу перегляд Угоди про асоціацію.



