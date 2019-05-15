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Уряд ухвалив рішення про зміни в Угоді про асоціацію з ЄС в сфері енергетики

Уряд ухвалив рішення про зміни в Угоді про асоціацію з ЄС в сфері енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Уряд ухвалив проект закону України про ратифікацію рішення внести зміни і доповнення в додатку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом, який стосується сфери енергетики. Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

“Ми з вами зараз ухвалюємо проект закону України про ратифікацію рішення Ради асоціацій між Україною і ЄС про внесення змін і доповнень до 27 додатку до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ми таке рішення приймаємо вперше”, — зазначила віце-прем’єр.

За її словами, це рішення передбачає: схвалення проекту рішення урядом України, подання його на ратифікацію до Верховної Ради і ініціювання письмової процедури ухвалення рішення між Україною і Європейським союзом у двотижневий строк після його ратифікації ВРУ.

При цьому вона додала, що цей додаток стосується енергетичного сектору — всіх видів енергетичних ринків в Україні, що дозволить країні вийти на новий рівень взаємин із ЄС у сфері енергетики.

Цей документ передбачає взаємні зобов’язання сторін, а також те, що Україна буде утримуватись від прийняття рішень і тих нормативно-правових актів, які можуть суперечити праву ЄС, а Єврокомісія зобов’язується оцінювати урядові акти.

Нагадаємо, Україна у 2020 році пропонуватиме Європейському Союзу перегляд Угоди про асоціацію.

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