Україна наступного року пропонуватиме ЄС перегляд Угоди про асоціацію

"У 2020 році, через 5 років після введення Угоди (про асоціацію – ред) в дію, маємо можливість говорити про її перегляд. Звичайно, нам потрібно буде працювати з колегами з різних міністерств, щоб запропонувати наше бачення перегляду, оскільки змінилася структура економіки в порівняні з тим часом, коли ми проводили первинні консультації", - розповіла Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, через це Україна пріоритезувала певні галузі, зокрема, енергетики, а також цифровий ринок, оскільки там суттєво змінилося правове регулювання в ЄС.

"Для нас це зараз принципово - погодити нашу спільну роботу над цим. Тому ми дійсно будемо пропонувати перегляд на основі нашого національного інтересу, а також того, як розвивається ринок і право ЄС", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, сьогодні уряд має ухвалити оновлений додаток до Угоди про асоціацію.