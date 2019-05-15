КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні уряд має ухвалити оновлений додаток до Угоди про асоціацію з питань енергетики. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе перед її участю у відкритому онлайн-уроці “Європа починається з тебе”, передає кореспондент УНН.