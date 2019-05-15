Сьогодні уряд має ухвалити оновлений додаток до Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Сьогодні уряд має ухвалити оновлений додаток до Угоди про асоціацію з питань енергетики. Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе перед її участю у відкритому онлайн-уроці “Європа починається з тебе”, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні на засіданні уряду буде прийняте безпрецедентне рішення — ми маємо ухвалити оновлений додаток до Угоди про асоціацію, 27 додаток з питань енергетики. Це буде рішення Ради асоціації, яке ми відпрацювали з нашими європейськими колегами”, — зазначила Климпуш-Цинцадзе.
За її словами, найближчим часом необхідно в Верховній Раді проголосувати велику кількість законопроектів, які дадуть можливість реалізовувати пріоритети на основі Угоди про асоціацію з ЄС.
Зокрема, це законопроекти, які стосуються уповноваженого економічного оператора, про спільний митний транзит, про ринковий нагляд, технічне регулювання.
Як повідомляв УНН, оновлення додатку Угоди про асоціацію посилить позиції у переговорах з РФ.