Сегодня правительство должно принять обновленное приложение к Соглашению об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Сегодня правительство должно принять обновленное приложение к Соглашению об ассоциации по вопросам энергетики. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя", передает корреспондент УНН.
"Сегодня на заседании правительства будет принято беспрецедентное решение - мы должны принять обновленное приложение к Соглашению об ассоциации, 27 приложение по вопросам энергетики. Это будет решение Совета ассоциации, которое мы отработали с нашими европейскими коллегами", - отметила Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, в ближайшее время необходимо в Верховной Раде проголосовать большое количество законопроектов, которые дадут возможность реализовывать приоритеты на основе Соглашения об ассоциации с ЕС.
В частности, это законопроекты, касающиеся уполномоченного экономического оператора, про совместный таможенный транзит, о рыночном надзоре, техническом регулировании.
Как сообщал УНН, обновление приложения Соглашения об ассоциации усилит позиции в переговорах с РФ.