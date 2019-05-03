Оновлення додатку Угоди про асоціацію посилить позиції у переговорах з РФ – Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Оновлення Додатку 27 до Угоди про асоціацію дасть Україні можливість ефективніше відстоювати свої інтереси разом з ЄС на переговорах з РФ щодо транзиту газу на 2020 рік. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Оновлення Додатку 27 до Угоди про асоціацію дасть Україні можливість ефективніше відстоювати свої інтереси разом з ЄС на переговорах з РФ щодо транзиту газу на 2020 рік. Тому критично важливо ухвалити рішення до кінця весняної сесії Верховної Ради", - написала Климпуш- Цинцадзе.
Окрім, того вона зазначила, що документ сприятиме створенню нових технічних умов, прозорих тарифів та стабільності при постачанні енергії, що призведе до підвищення якості надання енергетичних послуг в цілому.
Нагадаємо, Євросоюз зробив заяву про майбутнє "Східного партнерства", про членство у ЄС не йдеться.