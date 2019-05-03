Обновления приложении Соглашения об ассоциации усилит позиции в переговорах с РФ - Климпуш-Цинцадзе

"Обновление Приложения 27 к Соглашению об ассоциации даст Украине возможность эффективно отстаивать свои интересы вместе с ЕС на переговорах с РФ по транзиту газа на 2020 год. Поэтому критически важно принять решение до конца весенней сессии Верховной Рады", - написала Климпуш- Цинцадзе.



Кроме, того она отметила, что документ будет способствовать созданию новых технических условий, прозрачных тарифов и стабильности при поставках энергии, что приведет к повышению качества предоставления энергетических услуг в целом.



Напомним, Евросоюз сделал заявление о будущем "Восточного партнерства", о членстве в ЕС не идет.