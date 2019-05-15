Украина в следующем году будет предлагать ЕС пересмотр Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина в 2020 году будет предлагать Европейскому Союзу пересмотр Соглашения об ассоциации. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе перед ее участием в открытом онлайн-уроке "Европа начинается с тебя", передает корреспондент УНН.
"В 2020 году, через 5 лет после введения Соглашения (об ассоциации - ред) в действие, есть возможность говорить о пересмотре. Конечно, нам нужно будет работать с коллегами из различных министерств, чтобы предложить наше видение пересмотра, поскольку изменилась структура экономики по сравнению с тем временем, когда мы проводили первичные консультации", - рассказала Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, поэтому Украина приоритизировала определенные отрасли, в частности, энергетики, а также цифровой рынок, поскольку там существенно изменилось правовое регулирование в ЕС.
"Для нас это сейчас важно - согласовать нашу общую работу над этим. Поэтому мы действительно будем предлагать пересмотр на основе нашего национального интереса, а также того, как развивается рынок и право ЕС", - добавила Климпуш-Цинцадзе.
Напомним, сегодня правительство должнопринять обновленное приложение к Соглашению об ассоциации.