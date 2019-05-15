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Правительство приняло решение об изменениях в Соглашении об ассоциации с ЕС в сфере энергетики

Киев  •  УНН

 • 8685 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Правительство приняло проект закона Украины о ратификации решения внести изменения и дополнения в приложении к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, который касается сферы энергетики. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Мы с вами сейчас принимаем проект закона Украины о ратификации решения Совета ассоциаций между Украиной и ЕС о внесении изменений и дополнений в 27 приложения к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Мы такое решение принимаем впервые", - отметила вице-премьер.

По ее словам, это решение предусматривает: одобрение проекта решения правительством Украины, представление его на ратификацию в Верховную Раду и инициирования письменной процедуры принятия решения между Украиной и Европейским союзом в двухнедельный срок после его ратификации ВРУ.

При этом она добавила, что это приложение касается энергетического сектора - всех видов энергетических рынков в Украине, что позволит стране выйти на новый уровень взаимоотношений с ЕС в сфере энергетики.

Этот документ предусматривает взаимные обязательства сторон, а также то, что Украина будет воздерживаться от принятия решений и тех нормативно-правовых актов, которые могут противоречить праву ЕС, а Еврокомиссия обязуется оценивать правительственные акты.

Напомним, Украина в 2020 году будет предлагать Европейскому Союзу просмотр Соглашения об ассоциации.

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