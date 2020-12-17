Уряд затвердить Національний план вакцинування від COVID-19 найближчим часом - Шмигаль

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 132617 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 90545 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 87882 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 96293 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 117209 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 133662 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 217704 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215461 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186067 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175699 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 94911 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 39311 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 36199 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 137330 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 33461 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 132601 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 137790 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 270390 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 295114 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 378512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 33789 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 25583 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 36506 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 39606 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 123914 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Уряд затвердить Національний план вакцинування від COVID-19 найближчим часом - Шмигаль

Київ • УНН

 • 9378 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Уряд розробляє Національний план вакцинування від COVID-19, який планують затвердити вже найближчим часом. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-розмови з провідними підприємцями на тему “Україна і світ 2021”, пише УНН з посиланям на повідомлення КМУ.

Уряд затвердить Національний план вакцинування від COVID-19 найближчим часом - Шмигаль

За словами глави уряду, у плані детально розписано, як і в якій черговості буде проводитися вакцинування.

“Ми очікуємо, що починаючи з лютого ми почнемо вакцинувати лікарів, і далі в березні запланований перший мільйон доз від COVAX. Далі помісячно ця кількість зростатиме”, — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що у Національному плані також буде вказано, які категорії громадян мають отримати вакцину безкоштовно. “Перш за все будуть провакциновані медики, військові та люди, які перебувають у групі ризику”, — підкреслив Денис Шмигаль.

Як зауважив очільник уряду, 4 мільйони людей отримають можливість вакцинуватися завдяки глобальній ініціативі COVAX. Згідно з домовленостями, Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини.

“Це лише перша частина. Ми закладаємо гроші на придбання додаткових доз. У бюджеті створений спецфонд для закупівлі вакцин. Цей фонд буде наповнюватися і ми докуповуватимемо ту кількість вакцин, яку необхідно для вакцинування українців”, — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також зазначив, що ведуться перемовини щодо закупівлі додаткових доз вакцини на рівні керівництва держав. На рівні компаній веде переговори Міністерство охорони здоров’я. “Важливо перші дози вакцини отримати якнайшвидше для того, щоб ми могли почати вакцинувати медиків, які стоять на передовій боротьби з COVID-19”, — наголосив очільник Уряду.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні працюють над тим, щоб отримати перші партії вакцин від COVID-19 в січні 2021 року, щоб почати вакцинацію. У МОЗ України розраховують на проведення до 2 млн щеплень на тиждень, а сам процес проводитимуть у декілька етапів для різних груп населення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65