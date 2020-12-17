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Правительство утвердит Национальный план вакцинации от COVID-19 в ближайшее время - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 9378 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Правительство разрабатывает Национальный план вакцинации от COVID-19, который планируется утвердить в ближайшее время. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему “Украина и мир 2021”, пишет УНН со ссылок на сообщение КМУ.

Правительство утвердит Национальный план вакцинации от COVID-19 в ближайшее время - Шмыгаль

По словам главы правительства, в плане подробно расписано, как и в какой очередности будет проводиться вакцинации.

“Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз COVAX. Далее помесячно это количество будет расти”, — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что в Национальном плане также будет указано, какие категории граждан должны получить вакцину бесплатно. “Прежде всего будут вакцинированы медики, военные и люди, которые находятся в группе риска”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Как отметил глава правительства, 4 миллиона человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе COVAX. Согласно договоренностям, Украина получит 8 миллионов доз вакцины.

“Это только первая часть. Мы закладываем деньги на приобретение дополнительных доз. В бюджете создан спецфонд для закупки вакцин. Этот фонд будет наполняться и мы будет докуплять то количество вакцин, которое необходимо для вакцинации украинцев”, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что ведутся переговоры по закупке дополнительных доз вакцины на уровне руководства государств. На уровне компаний ведет переговоры Министерство здравоохранения. “Важно первые дозы вакцины получить быстрее для того, чтобы мы могли начать вакцинировать медиков, которые стоят на передовой борьбы с COVID-19”, — подчеркнул глава правительства.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине работают над тем, чтобы получить первые партии вакцин от COVID-19 в январе 2021 года, чтобы начать вакцинацию. В Минздраве Украины рассчитывают на проведение в 2 млн прививок в неделю, а сам процесс будут проводить в несколько этапов для различных групп населения.

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