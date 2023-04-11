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Уряд заснував стипендію МВС імені Дениса Монастирського: хто може її отримати

Уряд заснував стипендію МВС імені Дениса Монастирського: хто може її отримати

Київ • УНН

 • 970456 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України заснував стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського. Вона призначається в розмірі 50 000 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на постійного представника КМУ у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Цитата

«Засновано для курсантів випускних курсів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії, які навчаються за державним замовленням, стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського», - написав Мельничук.

За його словами, затверджено положення про стипендію Міністерства внутрішніх справ імені Дениса Монастирського. Установлено, що зазначена стипендія призначається в розмірі 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ВР ініціюють перейменування однієї з вулиці Києві на честь Монастирського

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули.

Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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