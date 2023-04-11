Правительство учредило стипендию МВД имени Дениса Монастырского: кто может ее получить

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«Учреждена для курсантов выпускных курсов высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии, которые учатся по государственному заказу, стипендия Министерства внутренних дел имени Дениса Монастырского», - написал Мельничук.

По его словам, утверждено положение о стипендии Министерства внутренних дел имени Дениса Монастырского. Установлено, что указанная стипендия назначается в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен.

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Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли.

Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.