Уряд ухвалив рішення, необхідне для роботи Міністерства у справах ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити територіальні органи у всіх областях Міністерства у справах ветеранів, передає УНН.
Відзначимо, що відповідні структури будуть створені також у Києві, Севастополі та Криму.
Також уряд ухвалив рішення про ліквідацію територіальних органів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року важкопоранених українських воїнів лікуватимуть в США за 5 млн доларів
Як повідомляв УНН, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.
Нагадаємо, що у Міністерстві ветеранів працює вже п'ятеро осіб.