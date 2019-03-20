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Уряд ухвалив рішення, необхідне для роботи Міністерства у справах ветеранів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення створити територіальні органи у всіх областях Міністерства у справах ветеранів, передає УНН. 

Уряд ухвалив рішення, необхідне для роботи Міністерства у справах ветеранів

Відзначимо, що відповідні структури будуть створені також у Києві, Севастополі та Криму. 

Також уряд ухвалив рішення про ліквідацію територіальних органів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року важкопоранених українських воїнів лікуватимуть в США за 5 млн доларів

Як повідомляв УНН, Міністерство у справах ветеранів досі шукає приміщення, тимчасово розташовуючись на базі Державної служби у справах ветеранів.

Нагадаємо, що у Міністерстві ветеранів працює вже п'ятеро осіб. 

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