Правительство приняло решение, необходимое для работы Министерства по делам ветеранов

Отметим, что соответствующие структуры будут созданы также в Киеве, Севастополе и Крыму.

Также правительство приняло решение о ликвидации территориальных органов Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО.



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Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.



Напомним, что в Министерстве ветеранов работает уже пять человек.