Уряд підтримав ініціативу Р.Насірова по збільшенню мінімальної заробітної плати
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні одна з найважливіших ініціатив ДФС одержала підтримку Кабінету Міністрів України. Уряд планує збільшення мінімальної заробітної плати – до 3200 гривень. Це лише перший крок, наступного року заробітна плата має бути збільшена до 5 000, а потім і до 7 500 грн. Про необхідність підвищення мінімальної заробітної плати повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, передає УНН.
За його словами, сьогодні одна з найважливіших ініціатив Державної фіскальної служби одержала підтримку Кабінету Міністрів України. Уряд планує збільшення мінімальної заробітної плати — до 3200 гривень.
“Збільшення мінімальної заробітної плати — ще один важливий крок на шляху до виведення економіки з тіні, повного знищення такого явища як „зарплата у конвертах“. А це, в свою чергу, збільшення надходжень до бюджету”, — наголосив очільник ДФС.
Він підкреслив, що на сьогодні фіскальна служба перевиконує плани з надходжень до бюджетів всіх рівнів.
“Це означає, що всі передумови для фактичного збільшення мінімальної заробітної плати є. Наш прямий обов’язок — забезпечити стабільність економіки та добробут громадян”, — зазначив Р.Насіров.