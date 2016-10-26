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Уряд підтримав ініціативу Р.Насірова по збільшенню мінімальної заробітної плати

Уряд підтримав ініціативу Р.Насірова по збільшенню мінімальної заробітної плати

Київ • УНН

 • 8854 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні одна з найважливіших ініціатив ДФС одержала підтримку Кабінету Міністрів України. Уряд планує збільшення мінімальної заробітної плати – до 3200 гривень. Це лише перший крок, наступного року заробітна плата має бути збільшена до 5 000, а потім і до 7 500 грн. Про необхідність підвищення мінімальної заробітної плати повідомив Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, передає УНН.

За його словами, сьогодні одна з найважливіших ініціатив Державної фіскальної служби одержала підтримку Кабінету Міністрів України. Уряд планує збільшення мінімальної заробітної плати — до 3200 гривень.

“Збільшення мінімальної заробітної плати — ще один важливий крок на шляху до виведення економіки з тіні, повного знищення такого явища як „зарплата у конвертах“. А це, в свою чергу, збільшення надходжень до бюджету”, — наголосив очільник ДФС.

Він підкреслив, що на сьогодні фіскальна служба перевиконує плани з надходжень до бюджетів всіх рівнів.

“Це означає, що всі передумови для фактичного збільшення мінімальної заробітної плати є. Наш прямий обов’язок — забезпечити стабільність економіки та добробут громадян”, — зазначив Р.Насіров.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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