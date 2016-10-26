Правительство поддержало инициативу Р.Насирова по увеличению минимальной заработной платы

По его словам, сегодня одна из важнейших инициатив Государственной фискальной службы получила поддержку Кабинета Министров Украины. Правительство планирует увеличение минимальной заработной платы - до 3200 гривен.

"Увеличение минимальной заработной платы - еще один важный шаг на пути к выводу экономики из тени, полному уничтожению такого явления как "зарплата в конвертах". А это, в свою очередь, увеличение поступлений в бюджет", - подчеркнул глава ГФС.

Он подчеркнул, что на сегодня фискальная служба перевыполняет планы по поступлениям в бюджеты всех уровней.

"Это означает, что все предпосылки для фактического увеличения минимальной заработной платы есть. Наш прямой долг - обеспечить стабильность экономики и благосостояние граждан", - отметил Р.Насиров.