Уряд назвав умови для сплати за опалення у розстрочку без судсидії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кабінет міністрів надав можливість споживачам сплачувати за послуги з опалення у розстрочку. Про це йдеться в урядовій постанові №744 від 19 жовтня, передає УНН.
"З метою зменшення фінансового навантаження на споживачів послуг з централізованого опалення, які не отримують відповідної субсидії, прийнято рішення про можливість оплати за спожиті ними послуги із знижкою 50 відсотків протягом опалювального періоду та залишку платежів у розстрочку до початку наступного опалювального сезону", - йдеться у коментарі до документу.
Як зазначається, для отримання такої знижки споживач повинен буде лише подати відповідну заяву.