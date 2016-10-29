Правительство назвало условия для оплаты отопления в рассрочку без судсидии

"С целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей услуг по централизованному отоплению, которые не получают соответствующей субсидии, принято решение о возможности оплаты за потребленные ими услуги со скидкой 50 процентов в течение отопительного периода и остатка платежей в рассрочку до начала следующего отопительного сезона", - говорится в комментарии к документу.

Как отмечается, для получения такой скидки потребитель должен будет лишь подать соответствующее заявление.