Уряд і опозиція Венесуели провели переговори щодо послаблення протистояння в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро і опозиція погодилися продовжити переговори, щоб зупинити багатомісячну політичну, економічну і соціальну кризу в країні, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Уряд і лідери опозиції у Венесуелі погодилися продовжити підтримуваний Ватиканом діалог про початок переговорів, що спрямовані на полегшення ескалації політичного протистояння, яке відбувається на тлі погіршення політичної кризи”, — йдеться в повідомленні.
Перша в цьому році зустріч уряду і опозиції відбулася в понеділок 31 жовтня.
Зазначається, що опозиція звинувачує президента в диктаторстві. Зокрема, звинувачення стосуються ігнорування законів, переслідування політичних опонентів і тиску на судову владу, щоб заблокувати проведення референдуму про відставку глави держави.
Натомість уряд вважає, що опозиція розпалює насилля під час протестних акцій.
Зазначається, що наступна зустріч за участі уряду і опозиції відбудеться 11 листопада.