Правительство и оппозиция Венесуэлы провели переговоры по ослаблению противостояния в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро и оппозиция согласились продолжить переговоры, чтобы остановить многомесячный политический, экономический и социальный кризис в стране, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Правительство и лидеры оппозиции в Венесуэле согласились продолжить поддерживаемый Ватиканом диалог о начале переговоров, направленных на облегчение эскалации политического противостояния, которое происходит на фоне ухудшения политического кризиса", - говорится в сообщении.
Первая в этом году встреча правительства и оппозиции состоялась в понедельник 31 октября.
Отмечается, что оппозиция обвиняет президента в диктаторстве. В частности, обвинения касаются игнорирования законов, преследования политических оппонентов и давления на судебную власть, чтобы заблокировать проведение референдума об отставке главы государства.
Вместе с тем правительство считает, что оппозиция разжигает насилие во время протестных акций.
Отмечается, что следующая встреча с участием правительства и оппозиции состоится 11 ноября.