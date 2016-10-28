Уряд буде допомагати містам України вирішувати проблему сміттєзвалищ – В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Проблему сміттєзвалищ потрібно вирішувати в усіх містах України без винятку. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив після візиту на завод з переробки твердих побутових відходів Cristal у передмісті Парижу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"В Україні проблема сміттєзвалищ, особливо, і стихійних і тих, які десятиріччями в містах не упорядковувалася, є величезна – і екологічна, і з усіх сторін, як не подивися. Цю проблему треба вирішувати", - сказав Володимир Гройсман.
Голова Уряду зазначив, що запросив французьких представників, щоби вони зробили дослідження України, щодо потенційних технологій, які можливо упровадити, обсягів необхідного фінансування та потрібних механізмів.
"Нам потрібно залучати ті компанії, які мають досвід, щоб вирішувати цю проблему в Україні", - зазначив він.
Прем'єр-міністр також заявив, що Уряд буде допомагати містам України вирішувати цю проблему.
"Єдине - ми будемо допомагати тим, хто має устремління і бажання навести у цьому питанні лад. Переконаний у тому, що Україна з такими природними ресурсами має отримати можливість бути і в подальшому екологічно чистою, а не ставати територією, де є виклик забрудненості", – наголосив він.
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млрд тонн твердих відходів і понад 12 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, на утилізацію небезпечних відходів держава не виділяє коштів вже три роки.