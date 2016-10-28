Правительство будет помогать городам Украины решать проблему свалок - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Проблему свалок нужно решать во всех городах Украины без исключения. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил после визита на завод по переработке твердых бытовых отходов Cristal в пригороде Парижа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"В Украине проблема свалок, особенно, и стихийных и тех, которые десятилетиями в городах не упорядочивались, есть огромная - и экологическая, и со всех сторон, как ни посмотри. Эту проблему надо решать", - сказал Владимир Гройсман.
Глава Правительства отметил, что пригласил французских представителей, чтобы они провели исследования в Украине, относительно потенциальных технологий, которые возможно внедрить, объемах необходимого финансирования и нужных механизмах.
"Нам нужно привлекать те компании, которые имеют опыт, чтобы решать эту проблему в Украине", - отметил он.
Премьер-министр также заявил, что правительство будет помогать городам Украины решать эту проблему.
"Единственное - мы будем помогать тем, кто имеет стремление и желание навести в этом вопросе порядок. Убежден в том, что Украина с такими природными ресурсами должна получить возможность быть и в дальнейшем экологически чистой, а не становиться территорией, где есть вызов загрязнения", - подчеркнул он.
Напомним, в Украине накоплено более 12 млрд тонн твердых отходов и более 12 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, на утилизацию опасных отходов государство не выделяет средств уже три года.