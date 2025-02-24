"Урядовий скандал": як заступник міністра юстиції вплинув на репутацію Стефанішиної та Зеленського

Неприємна ситуація навколо заступника міністра юстиції Андрія Гайченка, яка набула широкого розголосу у медіапросторі, підняла питання щодо прозорості кадрової політики уряду. Підозри у конфлікті інтересів, можливі зв’язки з російським бізнесом та низка інших зауважень стали підґрунтям для суспільного обговорення, повідомляє УНН.

До заступника міністра юстиції Андрія Гайченко у ЗМІ чимало питань, котрі він сам заперечує, водночас однак факти залишаються більш очевидними ніж слова. Сама Міністр юстиції України Ольга Стефанішина сумнівні питання щодо підлеглого поки що не коментує.

Родинні зв’язки в окупованому Криму

За даними журналістських розслідувань, батьки дружини Гайченка отримали російське громадянство у 2014 році в Криму, що співпадає з періодом анексії півострова. Вони також ведуть там бізнес, сплачуючи податки до бюджету РФ. В умовах повномасштабної російської агресії, пропаганди та дезінформації така ситуація порушує питання про можливі ризики для національної безпеки.

Колабораціонізм родичів

За даними "Миротворця", шурин Андрія Гайченка був учасником проросійських політичних структур, зокрема партії "Патріоти Росії", і внесений до їхньої бази. У 2023 році він став членом ради директорів компанії "Мурманскжилстрой". Сам Гайченко заперечує зв’язки з родичами, проте ці факти викликають питання, які має з’ясувати Служба безпеки України.

Працевлаштування дружини на державну службу

Суперечно й те, що попри наявність родинних зв’язків у Криму, дружина чиновника працевлаштувалася в державному підприємстві "Національні інформаційні реєстри", яке підпорядковується Мін’юсту. Це підприємство відповідає за функціонування ключових реєстрів, що зазнали значного збою після кібератаки наприкінці минулого року. Чи проходила вона спецперевірку перед призначенням – залишається відкритим питанням.

Майнові питання

Журналістські розслідування виявили, що значні активи – нерухомість у центрі Києва, заміські будинки та земельні ділянки – записані на батьків Гайченка-науковців. Сумарна вартість цього майна може сягати мільйонів доларів. Це створює підґрунтя для перевірки з боку НАЗК щодо можливих схем приховування доходів.

Співпраця з "Альфа-Банком"

Увагу медіа привернув той факт, що минулого року, попри санкції президента Зеленського, "Альфа-Банк" зміг вивести 3 млн доларів з України. Виконавча служба Мін’юсту, яку очолює Гайченко, відіграла ключову роль у цьому процесі. Більш того, холдинг ABH Holdings, який зараз судиться з Україною на понад 1 млрд доларів, пов’язаний з "Альфа-Банком", а сам Гайченко працював у структурі цього холдингу.

Резонансний випадок у Мін’юсті

Найбільший суспільний резонанс викликала ситуація навколо смерті завідувача Київського відділення ННЦ "ІСЕ ім. Бокаріуса" Владислава Федоренка. За словами колег, чиновник перебував під значним тиском і помер у своєму кабінеті від інфаркту в липні 2023 року. Деякі експерти пов’язують цю ситуацію з управлінськими методами Гайченка.

Більше того, керівництво Мін'юсту нібито намагалося приховати факт смерті на робочому місці, попросивши родичів покійного заявити, що він помер удома. Це викликало обурення серед судових експертів, які напередодні інфаркту бачили Федоренка в його робочому кабінеті. Багато хто й досі переконаний, що агресивні та аморальні методи роботи Гайченко могли вплинути на розвиток трагічних подій.

Політичний контекст і реакція суспільства

Ця ситуація створює складнощі для віцепрем’єр-міністра Ольги Стефанішиної, під керівництвом якої працює Гайченко. Політичні опоненти використовують скандал для критики кадрової політики уряду та Президента, акцентуючи увагу на проблемах добору держслужбовців.

Журналістка Яніна Соколова у своєму YouTube-блозі назвала ситуацію "урядовим скандалом", а численні пабліки поширюють інформацію, що формує громадську думку.

Суспільство очікує справедливої та прозорої реакції

В умовах війни довіра громадян до влади є ключовою, а ефективна комунікація має бути максимально чесною, відкритою та прозорою. Ситуація, що склалалась не терпить замовчування, а потребує вжиття рішучих заходів і зрозумілих дій. Відсторонення Андрія Гайченка з посади та чітке пояснення всіх дискусійних моментів, могло б стати сигналом, що влада не толерує корупцію, непрозору кадрову політику чи токсичну поведінку. Відкритий діалог із суспільством та зрозумілі рішення допоможуть зберегти довіру й зміцнити стійкість держави в складний час.