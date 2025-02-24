"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

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Киев  •  УНН

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Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции, оказался в центре внимания из-за возможных связей родственников с оккупированным Крымом и РФ. Расследование выявило ряд противоречивых фактов относительно имущества, трудоустройства жены и сотрудничества с «Альфа-Банком».

Неприятная ситуация вокруг заместителя министра юстиции Андрея Гайченко, которая получила широкую огласку в медиапространстве, подняла вопрос о прозрачности кадровой политики правительства. Подозрения в конфликте интересов, возможные связи с российским бизнесом и ряд других замечаний стали основой для общественного обсуждения, сообщает УНН.

К заместителю министра юстиции Андрея Гайченко у СМИ немало вопросов, которые он сам отвергает, в то же время однако факты остаются более очевидными чем слова. Сама Министр юстиции Украины Ольга Стефанишина сомнительные вопросы относительно подчиненного пока не комментирует.

Родственные связи в оккупированном Крыму

По данным журналистских расследований, родители жены Гайченко получили российское гражданство в 2014 году в Крыму, что совпадает с периодом аннексии полуострова. Они также ведут там бизнес, платя налоги в бюджет рф. В условиях полномасштабной российской агрессии, пропаганды и дезинформации такая ситуация поднимает вопрос о возможных рисках для национальной безопасности.

Коллаборационизм родственников

По данным "Миротворца", шурин Андрея Гайченко был участником пророссийских политических структур, в частности партии "Патриоты России", и внесен в их базу. В 2023 году он стал членом совета директоров компании "Мурманскжилстрой". Сам Гайченко отрицает связи с родственниками, однако эти факты вызывают вопросы, которые должна выяснить Служба безопасности Украины. 

Трудоустройство жены на государственную службу

Противоречиво и то, что несмотря на наличие родственных связей в Крыму, жена чиновника трудоустроилась в государственное предприятие "Национальные информационные реестры", которое подчиняется Минюсту. Это предприятие отвечает за функционирование ключевых реестров, понёсших значительный сбой после кибератаки в конце прошлого года. Проходила ли она спецпроверку перед назначением - остается открытым вопросом.

Имущественные вопросы

Журналистские расследования обнаружили, что значительные активы - недвижимость в центре Киева, загородные дома и земельные участки - записаны на родителей Гайченко-ученых. Суммарная стоимость этого имущества может достигать миллионов долларов. Это создает почву для проверки со стороны НАПК относительно возможных схем сокрытия доходов. 

Сотрудничество с "Альфа-Банком"

Внимание медиа привлек тот факт, что в прошлом году, несмотря на санкции президента Зеленского, "Альфа-Банк" смог вывести 3 млн долларов из Украины. Исполнительная служба Минюста, которую возглавляет Гайченко, сыграла ключевую роль в этом процессе. Более того, холдинг ABH Holdings, который сейчас судится с Украиной на более 1 млрд долларов, связан с "Альфа-Банком", а сам Гайченко работал в структуре этого холдинга. 

Резонансный случай в Минюсте

Наибольший общественный резонанс вызвала ситуация вокруг смерти заведующего Киевским отделением ННЦ "ИСЭ им. Бокариуса" Владислава Федоренко. По словам коллег, чиновник находился под значительным давлением и умер в своем кабинете от инфаркта в июле 2023 года. Некоторые эксперты связывают эту ситуацию с управленческими методами Гайченко.

Более того, руководство Минюста якобы пыталось скрыть факт смерти на рабочем месте, попросив родственников покойного заявить, что он умер дома. Это вызвало возмущение среди судебных экспертов, которые накануне инфаркта видели Федоренко в его рабочем кабинете. Многие до сих пор убеждены, что агрессивные и аморальные методы работы Гайченко могли повлиять на развитие трагических событий. 

Политический контекст и реакция общества

Эта ситуация создает сложности для вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной, под руководством которой работает Гайченко. Политические оппоненты используют скандал для критики кадровой политики правительства и Президента, акцентируя внимание на проблемах отбора госслужащих.

Журналистка Янина Соколова в своем YouTube-блоге назвала ситуацию "правительственным скандалом", а многочисленные паблики распространяют информацию, формирующую общественное мнение.

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Общество ожидает справедливой и прозрачной реакции

В условиях войны доверие граждан к власти является ключевым, а эффективная коммуникация должна быть максимально честной, открытой и прозрачной. Сложившаяся ситуация не терпит замалчивания, а требует принятия решительных мер и понятных действий. Отстранение Андрея Гайченко с должности и четкое объяснение всех дискуссионных моментов, могло бы стать сигналом, что власть не терпит коррупцию, непрозрачную кадровую политику или токсичное поведение. Открытый диалог с обществом и понятные решения помогут сохранить доверие и укрепить устойчивость государства в сложное время.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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