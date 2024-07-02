Уряд виділив майже 2,4 млрд грн з резервного фонду на відновлення доріг
Київ • УНН
Кабінет міністрів перерозподілив кошти і виділив з резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення.
Кабінет міністрів перерозподілив кошти і виділив з резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Виділено... з резервного фонду держбюджету 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій)", - повідомив Мельничук у Telegram.
З його слів, це здійснено через перерозподіл видатків. Зменшено видатки на додаткову дотацію на органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією рф.
У Мінекономіки уточнили, що ці майже 2,4 млрд грн виділили "на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах".
"Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. (...) Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг, за даними Мінекономіки, спрямують кошти:
- Дніпропетровська область – 196,4 млн грн;
- Донецька область - 324,5 млн грн;
- Запорізька область - 350 млн грн;
- Миколаївська область – 307,1 млн грн;
- Сумська область – 222,2 млн грн;
- Харківська область – 502,95 млн грн;
- Херсонська область – 224,3 млн грн;
- Чернігівська область – 258,79 млн грн.
"Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню", - вказали у Мінекономіки.
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