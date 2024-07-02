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Уряд виділив майже 2,4 млрд грн з резервного фонду на відновлення доріг

Київ • УНН

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Кабінет міністрів перерозподілив кошти і виділив з резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення.

Уряд виділив майже 2,4 млрд грн з резервного фонду на відновлення доріг

Кабінет міністрів перерозподілив кошти і виділив з резервного фонду державного бюджету 2,39 млрд грн на відновлення доріг місцевого значення, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

"Виділено... з резервного фонду держбюджету 2 млрд 386 млн 321,634 тис. гривень для здійснення заходів, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України, обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій)", - повідомив Мельничук у Telegram.

З його слів, це здійснено через перерозподіл видатків. Зменшено видатки на додаткову дотацію на органи місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією рф.

У Мінекономіки уточнили, що ці майже 2,4 млрд грн виділили "на відновлення автодоріг в прикордонних та прифронтових регіонах".

"Сьогодні уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. (...) Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути", - розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення уряду на відновлення доріг, за даними Мінекономіки, спрямують кошти:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн; 
  • Донецька область - 324,5 млн грн;
  • Запорізька область  - 350 млн грн; 
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

"Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню", - вказали у Мінекономіки.

Уряд виділяє для Харкова та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми13.06.24, 13:28 • 37989 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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