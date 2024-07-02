Кабинет министров перераспределил средства и выделил из резервного фонда государственного бюджета 2,39 млрд грн на восстановление дорог местного значения, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

"Выделено... из резервного фонда госбюджета 2 млрд 386 млн 321,634 тыс. гривен для осуществления мероприятий, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций)", - сообщил Мельничук в Telegram.

По его словам, это осуществлено через перераспределение расходов. Уменьшены расходы на дополнительную дотацию на органы местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию в связи с полномасштабной вооруженной агрессией рф.

В Минэкономики уточнили, что эти почти 2,4 млрд грн выделили "на восстановление автодорог в приграничных и прифронтовых регионах".

"Сегодня правительство приняло решение выделить более 2 миллиардов 386 миллионов гривен на восстановление дорог в восьми ключевых для обороны страны регионах. (...) Средства могут быть потрачены исключительно на восстановление разрушенных дорог, используемых для перевозки военных и гуманитарных грузов и как эвакуационные маршруты", - рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно решению правительства на восстановление дорог, по данным Минэкономики, направят средства:

Днепропетровская область - 196,4 млн грн;

Донецкая область - 324,5 млн грн;

Запорожская область - 350 млн грн;

Николаевская область - 307,1 млн грн;

Сумская область - 222,2 млн грн;

Харьковская область - 502,95 млн грн;

Херсонская область - 224,3 млн грн;

Черниговская область - 258,79 млн грн.

"Средства поступят в распоряжение областных администраций, которые должны согласовать, в частности, с Минобороны, Минздравом и Мининфраструктуры перечень дорог, важных для обеспечения потребностей обороны и гуманитарных целей и подлежащих восстановлению", - указали в Минэкономики.

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