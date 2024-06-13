Правительство выделяет для Харькова и области дополнительные 2,5 млрд грн на восстановление энергосистемы

Кабинет министров Украины сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Правительство сегодня выделяет для Харькова и Харьковщины дополнительные 2,5 млрд грн. Это будут средства на восстановление энергосистемы региона, города, на установку когенерационных установок, блочно-модульных котельных и газовых генераторов. То есть это средства для того, чтобы зимой жители Харьковщины имели свет и тепло, - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, на центральном уровне продолжают активные мероприятия по децентрализации энергосистемы. В основе этого плана два принципа.

"Первый - это доступность энергооборудования для людей, ОСМД, общин и бизнеса. Второй - это упрощение подключения и эксплуатации этого энергооборудования", - сообщил Шмыгаль.

Дополнение

Мэр Игорь Терехов сообщал, что российские оккупанты разбили всю генерацию в Харькове, разрушены все ТЭЦы.