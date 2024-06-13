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Уряд виділяє для Харкова та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми

Уряд виділяє для Харкова та області додаткові 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми

Київ • УНН

 • 37986 перегляди

Уряд України виділяє додаткові 2,5 млрд грн для Харкова та області на відновлення електромереж, встановлення когенераційних установок, модульних котелень та газогенераторів для забезпечення електро- та теплопостачання в зимовий період.

Кабінет міністрів України сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Уряд сьогодні виділяє для Харкова та Харківщини додаткові 2,5 млрд грн. Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів. Тобто це кошти для того, аби взимку жителі Харківщини мали світло та тепло,

- написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, на центральному рівні продовжують активні заходи з децентралізації енергосистеми. В основі цього плану два принципи.

"Перший- це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу. Другий - це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання", - повідомив Шмигаль.

Доповнення

Мер Ігор Терехов повідомляв, що російські окупанти розтрощили всю генерацію у Харкові, зруйновані всі ТЕЦи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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