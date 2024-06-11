рф розтрощила всю генерацію у Харкові - Терехов
Київ • УНН
росія знищила всі теплові електростанції і всі генеруючі потужності у Харкові, місто не має жодного кіловата власної генерації.
російські окупанти розтрощили всю генерацію у Харкові, зруйновані всі ТЕЦи. Про це повідомив мер Ігор Терехов під час конференція з відновлення України Ukraine Recovery Conference, передає кореспондент УНН.
У травні ми пережили 76 обстрілів російських агресорів. 193 повітряні тривоги лунали у травні, а це 20 діб місто жило у повітряних тривогах. І попри це Харків незламний, Харків працює, і Харків живе,
Він наголосив, що потрібне найсучасніше ППО для того, щоб люди жили.
"Ворог розтрощив всю генерацію яка була у Харкові, всі ТЕЦи зруйновані, ми не маємо жодного кіловата власної генерації й тому спільно з урядом було прийнято відповідальне рішення, що ми потребуємо децентралізації енергопостачання, теплопостачання та водопостачання. Нам дуже потрібно сьогодні допомога, допомога наших міжнародних фінансових партнерів, міжнародних організацій…", - розповів Терехов.
Доповнення
Через обстріли росіянами критичної інфраструктури, Україна втратила понад 9,2 МВт потужності.