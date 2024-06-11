рф сокрушила всю генерацию в Харькове-Терехов

российские оккупанты сокрушили всю генерацию в Харькове, разрушены все ТЭЦы. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов во время конференция по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference, передает Корреспондент УНН.

В мае мы пережили 76 обстрелов российских агрессоров. 193 воздушные тревоги звучали в мае, а этот 20 суток город жил в воздушных тревогах. И несмотря на это Харьков несокрушим, Харьков работает, и Харьков живет, - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что нужно самое современное ПВО для того, чтобы люди жили.

"Враг сокрушил всю генерацию которая была в Харькове, все ТЭЦы разрушены, мы не имеем ни одного киловатта собственной генерации и поэтому совместно с правительством было принято ответственное решение, что мы нуждаемся в децентрализации энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. Нам очень нужны сегодня помощь, помощь наших международных финансовых партнеров, международных организаций...", - рассказал Терехов.

Дополнение

Из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры, Украина потеряла более 9,2 МВт мощности.