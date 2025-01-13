Уряд виділив додаткові 5 млрд грн для виплат "зимової тисячі"

Кабмін спрямував 5 млрд грн з резервного фонду на виплати за програмою "Зимова єПідтримка". Про це розповів у понеділок прем‘єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Сьогодні Уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка". Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги - написав Шмигаль.

Прем'єр також розповів, що вдосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

Також, зі його слів, врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка". Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

Нагадаємо

7 січня Денис Шмигаль повідомляв, що подано вже понад 11 мільйонів заявок на виплату 1000 гривень, і більше ніж 8 мільйонів громадян вже отримали ці кошти.