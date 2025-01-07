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8 млн українців отримали 1000 грн через Зимову єПідтримку - Шмигаль

8 млн українців отримали 1000 грн через Зимову єПідтримку - Шмигаль

Київ • УНН

 • 27294 перегляди

8 мільйонів громадян отримали по 1000 гривень через програму Зимова єПідтримка, загалом подано 11 мільйонів заявок. Також стартують нові програми підтримки для вчителів та ВПО.

Наразі подано вже понад 11 мільйонів заявок на виплату 1000 гривень, і більше 8 мільйонів громадян вже отримали ці кошти.

Про це розповів прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова єПідтримка. Понад 8 млн українців уже отримали цю підтримку

- сказав Шмигаль.

Він нагадав, що з січня також стартує виплата Вчительської доплати. Кожен педагог отримуватиме 1000 гривень щомісячно "на руки" додатково до зарплати.

Восени ця сума зросте до 2000 гривень.

Крім того, у межах Зимової єПідтримки діє ініціатива єКнига, яка дозволяє молоді, якій у 2024 році виповнилося 18 років, отримати допомогу. На цей момент подано вже понад 56 тисяч заявок.

Також у січні розпочнеться прийом заявок на субсидії для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо

Мінцифри анонсувало запуск "Дія-картки", яка об'єднає всі існуючі та майбутні програми єПідтримки в одному місці. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

ЕкономікаПолітика
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denys-shmyhalДенис Шмигаль

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