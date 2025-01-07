8 млн украинцев получили 1000 грн через Зимнюю еПоддержку - Шмыгаль

Сейчас подано уже более 11 миллионов заявок на выплату 1000 гривен, и более 8 миллионов граждан уже получили эти средства.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Имеем уже более 11 млн заявок на выплату 1000 гривен по программе Зимняя еПоддержка. Более 8 млн украинцев уже получили эту поддержку - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что с января также стартует выплата Учительской доплаты. Каждый педагог будет получать 1000 гривен ежемесячно «на руки» дополнительно к зарплате.

Осенью эта сумма возрастет до 2000 гривен.

Кроме того, в рамках Зимней еПоддержки действует инициатива еКнига, которая позволяет молодежи, которой в 2024 году исполнилось 18 лет, получить помощь. На данный момент подано уже более 56 тысяч заявок.

Также в январе начнется прием заявок на субсидии для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Напомним,

Минцифры анонсировало запуск «Дія-картки», которая объединит все существующие и будущие программы еПоддержки в одном месте.