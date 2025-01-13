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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн для выплат "зимней тысячи"

Киев  •  УНН

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Правительство выделило 5 миллиардов гривен из резервного фонда на программу «Зимняя электронная поддержка». Также был усовершенствован механизм выплат для людей старше 60 лет и инвалидов через «Укрпочту» также был усовершенствован.

Правительство направило 5 млрд грн из резервного фонда на выплаты по программе "Зимняя поддержка". Об этом в понедельник рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Сегодня Правительство направило из резервного фонда государственного бюджета дополнительные 5 млрд грн на реализацию программы "Зимняя поддержка". Таким образом все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги

- написал Шмыгаль.

Премьер также рассказал, что усовершенствовали механизм выплаты средств для людей старше 60 лет, людей с инвалидностью I и II групп, получающих пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения, и для недееспособных лиц по заявке опекуна. Эти граждане получат свою тысячу гривен через Укрпочту.

Также, по его словам, урегулировали алгоритм обмена информацией между учреждениями, реализующими программу "Зимняя поддержка". Это будет способствовать обобщению данных и информированию украинцев.

Напомним

7 января Денис Шмыгаль сообщал, что подано уже более 11 миллионов заявок на выплату 1000 гривен, и более 8 миллионов граждан уже получили эти средства.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Экономикаполитика
ukrposhtaУкрпочта
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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