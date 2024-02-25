Уряд Великобританії звинуватили у приховуванні "золотих віз" для російських олігархів
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії звинувачують у приховуванні деталей візової схеми, яка дозволила російським олігархам, що потрапили під санкції, отримати посвідку на проживання у Великій Британії за допомогою інвестиційних віз.
Міністерство внутрішніх справ Британії обвинувачується у приховуванні "золотих віз" для надбагатих росіян. Про це повідомляє Guardian, передає УНН.
Деталі
Уряд Великобританії став об'єктом критики через відмову опублікувати огляд візової схеми рівня 1, відомої як "золота віза", яка раніше надавала багатим інвесторам можливість отримати дозвіл на проживання в країні.
За інформацією, ця "золота віза" може дозволяти щонайменше 10 російським олігархам, які потрапили під санкції, отримати дозвіл на проживання у Великобританії.
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