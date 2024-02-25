Правительство Великобритании обвинили в сокрытии "золотых виз" для российских олигархов

Министерство внутренних дел Великобритании обвиняется в сокрытии "золотых виз" для сверхбогатых россиян. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

Правительство Великобритании стало объектом критики из-за отказа опубликовать обзор визовой схемы уровня 1, известной как "золотая виза", которая ранее предоставляла богатым инвесторам возможность получить вид на жительство в стране.

По информации, эта "золотая виза" может позволять по меньшей мере 10 российским олигархам, которые попали под санкции, получить вид на жительство в Великобритании.

Великобритания продлила визы для украинцев еще на 18 месяцев - до сентября 2026 года