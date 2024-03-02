Уряд підтвердив законопроєкт про відновлення державної влади в окупованому Криму
Київ • УНН
Український уряд схвалив законопроєкт про відновлення державної влади на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
Уряд затвердив законопроєкт для відновлення державної влади в Криму. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
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Кабінет Міністрів України прийняв законопроєкт, який передбачає внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Ініціатива спрямована на створення правових умов для відновлення роботи державних та місцевих органів управління на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.
При прийнятті парламентом цього акту буде створена можливість під час дії воєнного стану формувати Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів, а також визначити порядок назначення посадових осіб.
Додамо
Законопроєкт передбачає встановлення дати припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх представників та державних службовців, які не залишили Крим після 27 лютого 2014 року.
росіяни розробили методичку для вчителів про те, як треба брехати дітям про Крим - Центр Нацспротиву10.10.23, 22:51 • 434018 переглядiв