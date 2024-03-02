Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Правительство утвердило законопроект для восстановления государственной власти в Крыму. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины принял законопроект, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О правовом режиме военного положения".
Инициатива направлена на создание правовых условий для восстановления работы государственных и местных органов управления на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
При принятии парламентом этого акта будет создана возможность во время действия военного положения формировать Военную администрацию АРК и военные администрации населенных пунктов, а также определить порядок назначения должностных лиц.
Добавим
Законопроект предусматривает установление даты прекращения полномочий органов местного самоуправления, их представителей и государственных служащих, которые не покинули Крым после 27 февраля 2014 года.
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Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму
Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
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