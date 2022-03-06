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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4290 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Упродовж доби рятівниками здійснено 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів

Упродовж доби рятівниками здійснено 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів

Київ • УНН

 • 123260 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Упродовж доби підрозділами ДСНС здійснено 422 виїзди, у тому числі 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 64 особи. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

Деталі

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у м. Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Піротехніки ДСНС здійснили 63 залучення, знешкоджено 605 ВНП.

Всього з початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, у тому числі близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб.

Піротехніки ДСНС здійснили 545 залучень, знешкоджено 1 329 ВНП.

Додамо

Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Так, за 11 днів загарбницької війни, сили противники втратили понад 11 тисяч військовослужбовців.

Українські Національні Новини

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