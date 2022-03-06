В течение суток спасателями осуществлено 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов

Детали

Наиболее масштабным последствиям ведения боевых действий подверглись объекты гражданской инфраструктуры в г. Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.

Всего с начала войны подразделения ГСЧС осуществили свыше 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 280 человек.

Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1 329 ВНП.

Добавим

Украинские защитники и защитницы устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противники потеряли более 11 тысяч военнослужащих.