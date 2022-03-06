В течение суток спасателями осуществлено 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В течение суток подразделениями ГСЧС осуществлено 422 выезда, в том числе 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 64 человека. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
Детали
Наиболее масштабным последствиям ведения боевых действий подверглись объекты гражданской инфраструктуры в г. Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.
Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.
Всего с начала войны подразделения ГСЧС осуществили свыше 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 280 человек.
Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1 329 ВНП.
Добавим
Украинские защитники и защитницы устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противники потеряли более 11 тысяч военнослужащих.