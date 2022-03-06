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15 марта, 19:03 • 79028 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119749 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112492 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107052 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 94189 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 92821 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81381 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115941 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В течение суток спасателями осуществлено 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов

В течение суток спасателями осуществлено 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов

Киев • УНН

 • 123257 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В течение суток подразделениями ГСЧС осуществлено 422 выезда, в том числе 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 64 человека. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Детали

Наиболее масштабным последствиям ведения боевых действий подверглись объекты гражданской инфраструктуры в г. Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

Пиротехники ГСЧС осуществили 63 привлечения, обезврежено 605 ВНП.

Всего с начала войны подразделения ГСЧС осуществили свыше 6 600 выездов, в том числе около 2 200 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, спасено 280 человек.

Пиротехники ГСЧС осуществили 545 привлечений, обезврежено 1 329 ВНП.

Добавим

Украинские защитники и защитницы устойчиво удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противники потеряли более 11 тысяч военнослужащих.

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