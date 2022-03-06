Міноборони: ворог за 11 днів війни втратив понад 11 тисяч військових
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника. Так, за 11 днів загарбницької війни, сили противники втратили понад 11 тисяч військовослужбовців. Про це УНН інформує з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebоok.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
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- особового складу - понад 11 тис. осіб,
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- танків ‒ 285 од,
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- ББМ ‒ 985 од,
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- артилерійських систем –109 од,
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- РСЗВ -50 од,
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- засоби ППО - 21 од,
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- літаків – 44 од,
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- гелікоптерів – 48 од,
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- автомобільної техніки - 447 од,
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- легкі швидкісні катери - 2 од,
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- цистерн з ППМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса".
Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.