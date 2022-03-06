Минобороны: враг за 11 дней войны потерял более 11 тысяч военных

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:



личного состава - более 11 тыс. человек,



танков ‒ 285 ед,



ББМ ‒ 985 од,



артиллерийских систем -109 ед,



РСЗО - 50 ед,



средства ПВО - 21 ед,



самолетов - 44 ед,



вертолетов - 48 ед,



автомобильной техники - 447 ед,



легкие скоростные катера - 2 ед,



цистерн с ГСМ - 60,



БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.



Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.

Только вчера в Центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск.

Все они в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого соприкосновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".

Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.