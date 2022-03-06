Минобороны: враг за 11 дней войны потерял более 11 тысяч военных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Украинские защитники и защитницы стойко удерживают определенные позиции и уничтожают живую силу и технику противника. Так, за 11 дней захватнической войны, силы противники потеряли более 11 тысяч военнослужащих. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebоok.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.03 ориентировочно составили:
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- личного состава - более 11 тыс. человек,
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- танков ‒ 285 ед,
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- ББМ ‒ 985 од,
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- артиллерийских систем -109 ед,
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- РСЗО - 50 ед,
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- средства ПВО - 21 ед,
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- самолетов - 44 ед,
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- вертолетов - 48 ед,
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- автомобильной техники - 447 ед,
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- легкие скоростные катера - 2 ед,
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- цистерн с ГСМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой сторонников "русского мира". В частности, в Луганской области весь передний край усеян трупами и подбитой техникой захватчиков.
Только вчера в Центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области с передовых позиций доставлено более 650 раненых представителей российских оккупационных войск.
Все они в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук. Из-за отсутствия в больнице свободных мест, оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения) даже не принимаются в медицинское учреждение. После оказания первой медицинской помощи их, в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого соприкосновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса".
Известно, что личный состав 6-го отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.