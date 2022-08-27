Університет імені Драгоманова перейменували

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"Утворено Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Реорганізовано Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та державну установу «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» шляхом приєднання їх до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова", - зазначив Мельничук у Telegram.

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Ексвикладачці НПУ ім. Драгоманова Більченко оголосили підозру.