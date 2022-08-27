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Університет імені Драгоманова перейменували

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Відтепер в Україні з'явився новий виш - Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Рішення про це ухвалив уряд, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Університет імені Драгоманова перейменували

Цитата

"Утворено Український державний університет імені Михайла Драгоманова. Реорганізовано Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та державну установу «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» шляхом приєднання їх до Українського державного університету імені Михайла Драгоманова", - зазначив Мельничук у Telegram.

Нагадаємо 

Ексвикладачці НПУ ім. Драгоманова Більченко оголосили підозру.

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