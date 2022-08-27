Университет имени Драгоманова переименовали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Отныне в Украине появился новый вуз - Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова. Решение об этом приняло правительство, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Образован Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова. Реорганизованы Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова и государственное учреждение «Государственный институт семейной и молодежной политики» путем присоединения их к Украинскому государственному университету имени Михаила Драгоманова", - отметил Мельничук в Telegram.
Напомним
Экс-преподавателю НПУ им. Драгоманова Бильченко объявили подозрение.