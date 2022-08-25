Держзрада та вербування корегувальників: ексвикладачці НПУ ім. Драгоманова Більченко оголосили підозру

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"Печерською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру колишній викладачці столичного університету у державній зраді та створенні на замовлення російських спецслужб мережі агентів для отримання даних про розташування ЗСУ та тероборони. Також повідомлено про підозру двом її спільникам", - ідеться у повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про ексвикладачку НПУ ім. Драгоманова Євгенію Більченко.

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За даними слідства, з лютого 2022 року підозрювана, перебуваючи на території рф та діючи на замовлення російських кураторів, створила та адмініструвала у Telegram низку груп. У цих групах жінка вербувала громадян України для отримання від них інформації про розташування та переміщення військовослужбовців Збройних сил України та територіальної оборони у Києві та Київській області.

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"За попередніми даними, вказана громадянка завербувала більше 10 осіб, які, починаючи з 24 лютого 2022 року, здійснювали обходи визначених ділянок у м. Києві та Київській області та фотографували місця дислокації та пересування українських військовослужбовців, після чого ці відомості передавались кураторам з силових структур російської федерації", - ідеться у повідомленні.

Крім того, на своїй сторінці у "Вконтакте" та на каналі YouTube поплічниця окупантів викладала відео та поширювала дописи, які за своїм змістом виправдовували збройну агресію рф проти України та визнавали її правомірною.

Також у цих повідомленнях жінка закликала до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, а також до захоплення державної влади в Україні.

"На даний час вказаній громадянці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу), ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) КК України", - інформує прокуратура.

Додамо

Також повідомлено про підозру одному з членів групи у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Крім того, до суду вже передано обвинувальний акт щодо одного із агентів за фактами державної зради та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 2. ст. 111 та ч. 1 ст. 263 КК України).