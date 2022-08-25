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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Госизмена и вербовка корректировщиков: экс-преподавательнице НПУ им. Драгоманова Бильченко объявили подозрение

Киев • УНН

 • 328618 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Бывшей преподавательнице Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко сообщили о подозрении в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и терробороны. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Госизмена и вербовка корректировщиков: экс-преподавательнице НПУ им. Драгоманова Бильченко объявили подозрение

Цитата

"Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного университета в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и теробороны. Также сообщено о подозрении двум ее сообщникам", - говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-преподавательнице НПУ им. Драгоманова Евгении Бильченко.

Детали

По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории рф и действуя по заказу российских кураторов, создала и администрировала в Telegram ряд групп. В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных сил Украины и территориальной обороны в Киеве и Киевской области.

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"По предварительным данным, указанная гражданка завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля 2022 года, совершали обходы определенных участков в г. Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур российской федерации", – говорится в сообщении.

Кроме того, на своей странице в "Вконтакте" и на канале YouTube приспешница оккупантов выкладывала видео и распространяла сообщения, которые по своему содержанию оправдывали вооруженную агрессию рф против Украины и признавали ее правомерной.

Также в этих сообщениях женщина призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также к захвату государственной власти в Украине.

"Сейчас указанной гражданке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя), ч. 2. ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) и ч. 3 статьи 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины", - информирует прокуратура.

Добавим

Также сообщено о подозрении одному из членов группы в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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